Biglietti Torino-Verona, risposta tiepida del pubblico granata

Domani alle ore 14:30 il Torino tornerà in campo per disputare un match ufficiale dopo più di 7 settimane. I granata di Juric sfideranno l'Hellas Verona ultimo in classifica e lo faranno tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. La cornice di pubblico è sempre un fattore importante per i giocatori che possono trovare maggiori stimoli ed energie grazie al calore dei proprio sostenitori. Al momento però, guardando la disponibilità dei biglietti ancora in vendita ad oggi, sembra che la risposta dei tifosi granata per questo ritorno in campo sia alquanto tiepida.

Torino, contro il Verona pochi biglietti venduti: le prime stime superano di poco i 10 mila

Certamente il fatto che la gara si giochi di martedì in un orario scomodo come quello delle 14:30 non aiuta certamente il pubblico. I turni infrasettimanali non sono mai caratterizzati dalla presenza di un numero di tifosi sopra la media a causa del giorno (e in questo caso anche dell'orario) lavorativo. In più c'è da sottolineare che la trasferta in terra piemontese sarà vietata ai tifosi dell'Hellas Verona e nei giorni scorsi era anche stata sospesa temporaneamente la vendita in ogni settore dello stadio. Non ci sarà di certo il tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande Torino per questa partita, le prime stime di biglietti venduti sembrano essere di poco sopra i 10 mila e al di sotto dei 15 mila, compresi il numero di abbonati. La fase di prevendita non ha quindi raggiunto risultati incredibili ma fino all'inizio della gara c'è ancora la possibilità di acquistare il proprio tagliando per questo match di ripartenza del campionato di Serie A per il Toro.