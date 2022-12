Torino-Verona, sospesa temporaneamente la vendita dei biglietti: ecco perché

In attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è stata sospesa la vendita dei tagliandi

Redazione Toro News

La partita che, dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, darà il via alla ripartenza del campionato del Torino sarà quella di mercoledì 4 gennaio contro il Verona. Il club granata ha però dato annuncio sul proprio sito ufficiale della sospensione della vendita dei biglietti per questo match in ogni settore dello stadio Olimpico Grande Torino. La decisione è stata presa in seguito ad una verifica dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Non si esclude però che possa essere ripresa nei prossimi giorni la vendita libera dei tagliandi.

Questa scelta è stata presa come misura cautelativa dopo gli scontri che ci sono stati lo scorso 18 dicembre all'esterno dello stadio Bentegodi in occasione dell'amichevole tra il Verona e l’Nk Istria. Gli ultras veneti e quelli croati si sono scontrati costringendo le forze dell'ordine ad intervenire per fermarli e segnalando 34 membri di questi gruppi. La conseguenza di questi fatti potrebbe essere il divieto per la trasferta di Torino a tutti i tifosi veronesi. Questa la ragione per la momentanea sospensione della vendita dei biglietti per la partita.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL TORINO FC:

A seguito della determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 50 del 28 dicembre 2022 relativa alla gara Torino vs Hellas Verona, la società Torino FC in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi, ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio. Non appena verranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi le vendite verranno immediatamente riattivate.