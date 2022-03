Bologna-Torino 0-0, le reazioni social: “Senza Praet… non è più domenica”

I migliori tweet dei tifosi granata sul pareggio a reti bianche tra Torino e Bologna: "Non facciamo mai gol..."

Torino e Bologna combattono ma non si fanno male: il confronto tra Juric e Mihajlovic al Dall'Ara finisce 0-0. Ora sono sei le partite senza vittoria per il Toro, che in casa del Bologna non demerita ma non trova il guizzo vincente a causa di una rifinitura non brillante. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata sulla partita: