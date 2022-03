Bologna-Torino 0-0: Skorupski salva, reti inviolate all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco al Dall'Ara

LE SCELTE - Tra scelte forzate e tecniche sono diversi i cambi rispetto alla squadra sconfitta la scorsa settimana dal Cagliari. Tra i pali Berisha prende il posto dell'infortunato Milinkovic-Savic, davanti a lui confermati invece in blocco Djidji, Bremer e Rodriguez. Sugli esterni torna dal primo minuto Singo, con Vojvoda che si sposta nuovamente sulla fascia mancina. In mezzo al campo la febbre ferma Lukic: c'è dunque la prima da titolare per Ricci, al fianco del rientrante Mandragora. Sulla trequarti Pobega vince il ballottaggio per il posto sulla destra, con Brekalo confermato dunque sul versante opposto a supporto del Gallo Belotti.