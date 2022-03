Bologna-Torino, i precedenti: il Dall’Ara ispirazione per grandi gol dei granata

Sul suolo emiliano quattro pareggi nelle ultime quattro partite: la vittoria per il Toro manca dal 2016

Redazione Toro News

Il Toro domenica alle 15:00 incontrerà il Bologna degli ex Mihajilovic, De Silvestri, Soriano e Bonifazi. Il Dall’Ara è tradizionalmente un campo ostico per i granata: 12 vittorie in 63 precedenti, sono invece 33 i successi bolognesi e 18 i pareggi. I ragazzi di Juric sono chiamati a tornare alla vittoria che manca da cinque partite: due 1-1 (uno sfortunato con il Sassuolo, l’altro onorevole nel derby) e tre sconfitte (con Venezia, Udinese e Cagliari). E a Bologna il Torino ha pareggiato negli ultimi quattro incroci (tre volte per 1-1 e un 2-2): è la striscia attualmente aperta di pareggi interni consecutivi più lunga per gli emiliani contro una singola avversaria nel massimo campionato. C’è da segnalare anche che negli ultimi anni il Dall’Ara è stato curiosamente teatro di alcuni dei più bei gol segnati dai granata.

LE PERLE DI MANDRAGORA, FALQUE E ZAZA - I tre punti in terra emiliana mancano dall’aprile del 2016: Belotti trasformò un rigore, dopo essere stato steso da Rossettini, nei minuti di recupero del secondo tempo. Il “Gallo” regalò alla squadra di mister Ventura la certezza della salvezza. Negli ultimi quattro anni, infatti, il Toro non è mai andato oltre il pari. L’anno scorso, in piena lotta per non retrocedere, a Barrow rispose un gran gol di Mandragora: botta di controbalzo col destro all’incrocio dei pali da fuori area. Durante la stagione 2019-20 le reti furono di Svanberg e Zaza (un altro gran gol: destro a incrociare al volo, il più bello realizzato dal lucano in maglia granata) in una partita che arrivò all’ultima giornata di quella parte di campionato giocata post-lockdown, ad inizio agosto, con entrambe le squadre che non avevano nulla da chiedere. Nel campionato precedente, 2018-2019, i granata vennero rimontati dai felsinei: Iago (un altro grandissimo gol, un sinistro in caduta all’incrocio dei pali) e Baselli portarono il risultato sullo 0-2, ma Santander e Calabresi furono gli artefici delle reti del definitivo pareggio.

GLI ALTRI PRECEDENTI - 1-1 fu l’esito finale anche nel 2017-18, in una caldissima serata di fine agosto alla prima di campionato, Di Francesco portò in vantaggio i rossoblù e Ljajic mise a posto i conti in un match che viene ricordato per l’annullamento precipitoso di un gol buono a Berenguer per fuorigioco. Probabilmente la vittoria granata più prestigiosa degli ultimi anni è quella del 2013: il Toro di Cerci e Immobile vinse al Dall’Ara dopo 33 anni (1-2 grazie alle reti di D’Ambrosio e Cerci). Quel tabù sfatato diede la spinta ad una stagione che culminò con l’accesso all’Europa League. I granata sono chiamati ad uscire dalla crisi con il bel gioco della prima parte di stagione, vincendo e convincendo. Non è una partita da sottovalutare e sicuramente il Bologna avrà voglia di portare a casa i tre punti davanti al proprio pubblico che si presenterà al Dall’Ara in massa, dopo il pareggio esterno sul campo della Salernitana.

Giacomo Stanchi