Bologna-Torino, perché sì e perché no: Miha senza Arnautovic, Juric punta su Belotti

Vincere per riprendere il cammino e dare un senso al finale di stagione: le strade di Bologna e Torino si incrociano di nuovo al Dall'Ara, nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. Per Juric e Mihajlovic la gara delle 15:00 è un test importante per verificare le motivazioni dei propri giocatori che nell'ultimo periodo stanno mancando. Se il Toro non vince da cinque partite, al Bologna non va tanto meglio: i felsinei hanno ritrovato la vittoria due settimane fa contro lo Spezia dopo un lungo digiuno e vengono da un pareggio striminzito in casa della Salernitana ultima in classifica. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla partita, analizziamo i temi principali nel 'perché sì e perché no': due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso il Bologna di Sinisa Mihajlovic.