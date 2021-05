Bonazzoli saluta il Torino sui social: “Grazie”

L'attaccante non sarà riscattato dai granata e farà ritorno a Genova

Federico Bonazzoli saluta il Torino. L'attaccante classe 1997 in prestito dalla Sampdoria non verrà riscattato dai granata e tramite una storia sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a ringraziare il Torino: "Grazie" ha scritto condividendo il suo post pubblicato mentre cammina sul terreno gioco dell'Olimpico Grande Torino. "The last dance" ha scritto Bonazzoli nella didascalia del post su Instagram: l'ultimo ballo con la maglia numero 26 del Torino con la quale questa stagione ha raccolto 24 presenze (22 in Serie A e 2 in Coppa Italia), facendo 3 gol (2 in Seria A e 1 in Coppa Italia) e 3 assist.