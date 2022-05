Brekalo, le parole dell’agente: “Dubbi di natura sportiva: ambisce alla Champions”

Arrivano conferme a supporto delle dichiarazioni di Vagnati: "Non c’era un problema di soldi. I suoi dubbi erano di natura esclusivamente sportiva"

Si continua a fare chiarezza riguardo la questione Josip Brekalo. Dopo la scelta del Torino di non esercitare il riscatto dal Wolfsburg del giocatore, il DS granata Davide Vagnatiha spiegato che questa decisione è figlia della volontà del ragazzo di non rimanere, non della società. A supporto di ciò è intervenuto anche Andy Bara, agente di Brekalo, che ai microfoni di Tuttosport ha detto: "Josip preferiva non essere riscattato, ambisce a giocare in Champions. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Lui sogna grandi palcoscenici per continuare a venir convocato dalla Croazia in vista dei Mondiali, così come i compagni in Nazionale che giocheranno le Coppe europee. Josip ora spera di venir ingaggiato da un club che disputi la Champions o una delle altre due competizioni internazionali. E dopo aver disputato un’ottima stagione col Toro in Serie A, uno dei campionati più difficili al mondo, pensiamo che nelle prossime settimane potrà davvero trovare una squadra con queste caratteristiche