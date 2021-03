Bremer, dal derby al derby: nel 2019 esordì dal 1′, oggi è una certezza

Il 3 maggio 2019 la prima da titolare in A con il Torino proprio nella stracittadina: due anni dopo Bremer è diventato un punto di riferimento

Nicolò Muggianu

Dalla Juventus alla Juventus, dal 3 maggio 2019 al 3 aprile 2021. Il derby della Mole non sarà mai una partita come le altre per Gleison Bremer, che due stagioni fa esordiva dal primo minuto con la maglia granata addosso proprio in una stracittadina. Un match che terminò 1-1, con le reti di Lukic e Cristiano Ronaldo che staccò proprio sulla testa del difensore brasiliano e mise a segno la rete del definitivo pari. Un pareggio che smorzò il sogno di qualificarsi alla Champions League per gli uomini dell'allora tecnico Walter Mazzarri, che avrebbero poi concluso il campionato al 7° posto con 63 punti in classifica.

CRESCITA - Un processo di crescita costante e incessante quello intrapreso da Bremer quella sera del maggio 2019. Basti pensare che quell'anno il centrale difensivo classe '97 collezionò appena 181' in 5 apparizioni complessive con la maglia del Torino. Un dato che fa specie se si considera ciò che Bremer è diventato oggi: un difensore completo, che con il duro lavoro si è conquistato sul campo i gradi da titolare fino a diventare una delle certezze del reparto arretrato granata. Non è un caso, in questo senso, che da quel 3 maggio 2019 il minutaggio del brasiliano classe 1997 sia cresciuto esponenzialmente: dai 2.277' (27 presenze) disputati la scorsa stagione fino alle 22 presenze tutte da titolare (1.946') su 27 slot disponibili di quest'anno.

BREMER - Non male per uno che fino a due anni fa era considerato poco più di un oggetto misterioso in casa Toro e che oggi invece è riuscito ad attirare su di sé gli occhi di alcuni club europei. Almeno nell'imminente futuro però Bremer continuerà a pensare solo alla salvezza del Torino e continuerà a guidare la difesa di Nicola a suon di interventi e gol. Già perché il centrale brasiliano in questi ultimi due anni sotto la Mole ha anche segnato la bellezza di 9 reti tra Serie A e Coppa Italia, togliendosi anche la soddisfazione di segnare una doppietta a San Siro contro il Milan. Insomma, a due anni di distanza per Bremer non sarà più lo stesso derby della Mole: nel 2019 fu l'esordio dal 1' con la maglia granata, oggi invece sarà l'ennesima partita con un Torino che si affida sempre più a lui per la propria difesa.