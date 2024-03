Buongiorno festeggia le 100 presenze: il bilancio con la maglia del Torino

I numeri di Buongiorno con il Toro

Cresciuto nelle giovanili granata, Buongiorno ha esordito con Walter Mazzarri in prima squadra il 4 aprile 2018 in occasione della sfida casalinga con il Crotone (vinta 4-1 dalla squadra granata). Dopo due anni di prestiti (al Carpi e al Trapani), nella stagione 2020/2021 entra in pianta stabile in prima squadra e il 17 dicembre 2020 fa il suo esordio da titolare in Serie A nella sconfitta per 3-1 contro la Roma. Il 17 settembre 2022 invece è stato il giorno in cui il difensore ha indossato per la prima volta la fascia da capitano. Il bilancio di queste sue prime 100 partite con la maglia granata è positivo per Buongiorno: sono infatti 38 le partite vinte, 30 quelle pareggiate e 32 quelle perse. 90 sono state le gare disputate in Serie A (con il bilancio di 32 vittorie, 30 pareggi e 28 sconfitte), mentre 10 in Coppa Italia (6 vittorie e 4 sconfitte).