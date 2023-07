UFFICIALE – Torino, Buongiorno rinnova fino al 2028: “Ringrazio la società”

"Ciao a tutti, sono contentissimo di aver rinnovato. Ringrazio la società e tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Mando un saluto a tutti quanti i tifosi. Vi aspetto allo stadio e vi mando un grande abbraccio: Forza Toro!". Queste sono state le prime parole di Alessandro Buongiorno, orgoglioso del rinnovo fino al 2028 firmato questo pomeriggio. Già l'agente aveva espresso soddisfazione per il contratto del difensore granata all'uscita della sede di RCS a Milano. Questo rinnovo è il coronamento dell'ottima stagione del canterano granata, culminata con l'esordio in Nazionale da titolare nella finale per il terzo-quarto posto di Nations League contro l'Olanda a fine giugno. Il difensore è cresciuto caratterialmente e tecnicamente. Con il lavoro è diventato la pietra angolare su cui fondare il Torino dei prossimi anni. Di seguito il video-saluto dal canale Instagram della società.