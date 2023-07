Buongiorno ha rinnovato col Toro, l’agente: “È legato a questi colori”

Il Torino ha rinnovato il contratto al suo canterano prediletto: Alessandro Buongiorno. Il difensore è arrivato questo pomeriggio a Milano negli uffici di RCS per firmare il rinnovo con i granata con il patron del club. Ai margini dell'incontro l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, ha rilasciato delle dichiarazioni a gianlucadimarzio.com in cui esprimeva soddisfazione per la permanenza in granata: “Alessandro è felicissimo, è una grande soddisfazione, sappiamo quanto è legato a questi colori. Continuerà a essere protagonista e un grande capitano”. Il rinnovo che era nell'aria da tempo dovrebbe essere sino al 2028 in attesa dell'ufficialità.

La carriera di Buongiorno in granata

Alessandro Buongiorno nasce e cresce nel settore giovanile granata. Nel 2018 vince la Coppa Italia con la Primavera del Torino ed esordisce in Serie A contro il Crotone con la Prima Squadra. Dopo due prestiti in B a Carpi e Trapani agli ordini di Fabrizio Castori, nel 2020 torna all'ombra della Mole. In tre stagioni, di cui le ultime due con Juric in panchina, cresce vistosamente nella personalità e nella puntualità degli interventi. In particolare, nel 2022-23 è diventato nel finale di stagione fondamentale nella retroguardia granata. L'ottima annata è stata coronata con la lettura dei nomi dei campioni del Grande Torino a Superga il 4 maggio, al termine della tradizionale Messa in suffragio dei caduti, e con l'esordio in Nazionale da titolare nella finale per il terzo-quarto posto di Nations League contro l'Olanda a fine giugno.