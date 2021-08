Buongiorno-Rodriguez, un posto per due: Juric apre al ballottaggio a sinistra

Sul centrosinistra due giocatori per una maglia: caratteristiche diverse, ma al tecnico piacciono entrambi i giocatori

Un solo posto per due contendenti. Si prospetta un ballottaggio continuo tra Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez , due giocatori con caratteristiche diverse tra loro ma entrambi molto graditi ad Ivan Juric. Sono proprio il nazionale svizzero ed il centrale scuola Toro, al momento, le due opzioni per andare a ricoprire il ruolo di braccetto sinistro nella difesa granata.

BUONGIORNO - Situazioni agli antipodi per i due giocatori. Buongiorno è in rampa di lancio: l'anno scorso ha avuto modo di iniziare ad affermarsi in Serie A e nella stagione alle porte punta alla definitiva consacrazione. E non è un mistero la stima di Juric, che nel corso della sua presentazione lo ha indicato tra i potenziali leader della squadra. "Può crescere molto" aveva detto di lui il tecnico. E nel corso del ritiro l'allenatore croato non ha mai smesso di mostrargli fiducia, schierandolo sempre sul centrosinistra insieme ai titolari.