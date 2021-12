Cagliari-Torino 1-1: nei numeri il passo indietro granata. E Mazzarri ha ragione

I granata più remissivi delle scorse gare: baricentro basso e poche occasioni da gol. Ma comunque portano a casa un punto

Marco De Rito

"Abbiamo creato più del Torino, anche i numeri lo dicono. Nel complesso è stata una gara equilibrata, ma se c'era una formazione che meritava di vincere era il Cagliari", così Walter Mazzarri al termine del pareggio in Cagliari-Torino. Se si analizzano i numeri, il grande ex del match, che per la prima volta si trovava di fronte il Torino da avversario, ha ragione. Secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, i sardi hanno tirato 15 volte contro le 8 della squadra di Ivan Juric. Il Cagliari però ha effettuato 2 conclusioni in porta, contro le 3 del Toro.

MOLE DI GIOCO - I granata non avevano il solito smalto, come ha ammesso nel post gara il tecnico croato. Le occasioni sono state in maggioranza per i rossoblù. Si sono registrate 27 azioni d'attacco per gli isolani, contro le 25 del Toro. Di cui le occasioni da gol sono state 15 per i padroni di casa, contro le 7 degli ospiti. Il Cagliari ha effettuato più del doppio dei tocchi del Torino nell'area avversaria: 47 contro 21. Numeri che testimoniano che Mazzarri afferma il vero quando dice che la propria squadra è stata più propositiva.

ATTEGGIAMENTO - Gleison Bremer e compagni hanno collezionato più possesso palla (51%) ma a differenza di quanto accade solitamente per la grande maggioranza del tempo l'ha effettuato nella propria metà campo: 67% contro il 53% degli avversari. Da qui si nota il fatto che l'atteggiamento del Torino sia stato molto più remissivo del solito, anche per la bravura del Cagliari nell'inibire le fonti di gioco granata, e lo conferma anche il dato del baricentro medio: 49,13 m nel primo tempo e addirittura 39,33 m nella ripresa. I padroni di casa hanno avuto il baricentro medio a 51,3 m nei primi 45' e 62,72 m nella seconda frazione di gara. Insomma, il Cagliari con tutti i suoi limiti ha dato il tutto per tutto per cercare di portare a casa la partita. Il Torino, invece, ha fornito una prova decisamente sotto tono rispetto ad altre apparizioni.