Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: Pjaca-Brekalo a supporto di Sanabria

Le scelte di Ivan Juric e Walter Mazzarri per la sfida tra Torino e Cagliari

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino, match valevole per la 16esima giornata di Serie A. Ivan Juric e Walter Mazzarri hanno risolto anche i dubbi dell'ultimo minuto e hanno scelto gli undici titolari che prenderanno parte alla sfida in programma all'Unipol Domus Arena di Cagliari. Juric opta per la coppia Brekalo-Pjaca sulla trequarti e conferma Zima in difesa al posto dell'infortunato Djidji. Per il resto c'è dal 1' Vojvoda a sostituire lo squalificato Singo. I sardi si presentano invece con il 3-5-2: a guidare l'attacco Keita e Joao Pedro.