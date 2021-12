Cagliari-Torino, secondo La Nuova Sardegna il gol granata era da annullare

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il gol del Torino era da annullare: il pallone rimbalza sul braccio di Sanabria

Il gol del Torino era da annullare. Questo è quanto riportato da La Nuova Sardegna, il più diffuso quotidiano del nord dell'isola. Nella partita andata in scena lunedì 6 dicembre, gara terminata 1-1, la formazione granata è passata in vantaggio alla Sardegna Arena al minuto 31, ma secondo il quotidiano e questo fotogramma, la rete era da annullare in quanto irregolare. L'azione che porta al gol nasce da un tiro di Pobega successivamente respinto da Cragno. La palla, respinta in malo modo dal portiere del Cagliari, prima di arrivare sul corpo di Andrea Carboni - difensore rossoblù - e successivamente finire nella propria porta, rimbalza sul braccio di Antonio Sanabria. Questo l'esatto istante che rende, secondo La Nuova Sardegna, il gol irregolare. Ma a gara in corso il VAR non è intervenuto richiamando l'attenzione dell'arbitro, così da procedere alla convalida della rete.