Cairo: “Capienza a 5mila? Un passo verso il governo, ma dobbiamo pretendere dignità”

Il presidente granata è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera in cui ha parlato della situazione che sta attraversando il calcio italiano a causa della nuova ondata del coronavirus

A causa dei nuovi contagi a causa della variante Omicron, nell'Assemblea di Lega convocata d'urgenza nel primo pomeriggio di ieri - sabato 8 gennaio -, si è discusso il tema della capienza negli stadi in relazione all'emergenza per l'aumento dei casi da Covid-19. I 20 club di Serie A, presenti alla riunione in videoconferenza, hanno votato all'unanimità un provvedimento valevole che fissa il tetto massimo di 5000 spettatori allo stadio per la 22esima e per la 23esima giornata - quelle in programma il 16 e il 23 gennaio. Ai microfoni del Corriere della Sera, il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto: "La decisione adottata è un passo verso il governo", facendo anche un appunto: "Voglio ricordare che il 23 dicembre, con gli impianti chiusi e il calcio in vacanza, i nuovi positivi erano 44.595 a fronte dei quasi 200 mila di ieri". Il patron granata aggiunge: "Eppure sopportiamo questo sacrificio, abbiamo votato all’unanimità, pur consapevoli di dover affrontare anche economicamente sacrifici importanti. Senza peraltro ricevere adeguati ristori, come accade invece al cinema". Chiude poi Urbano Cairo con una considerazione: "Forse lo sport ha la necessità di essere considerato come uno dei settori primari del Paese. Credo che meriti di avere un suo ministero e una voce ufficiale all’interno del governo. Abbiamo il dovere di pretendere maggiore dignità".