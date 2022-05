Cairo: “Il Grande Torino sia di esempio. Belotti? Chissà, non parliamone…”

A rendere omaggio al Grande Torino nel giorno del 73esimo anniversario della Tragedia di Superga è stato anche Urbano Cairo, che al Cimitero Monumentale ha parlato di quello che hanno rappresentato e continuano a rappresentare gli Invincibili: "Per me è una grande emozione essere qui, è un momento toccante. Si è detto tanto sul Grande Torino, in questo momento storico, con la pandemia e la guerra in atto, dobbiamo prendere esempio da questa squadra, che ha saputo andare oltre ogni difficoltà e trasmettere grandi valori sportivi e umani. Il suo ricordo continuerà ad esistere, anche nei cuori di chi non li ha conosciuti. Non esistono ex granata, quando sei granata lo sei per tutta la vita". "Venire qui al Monumentale - continua il patron granata - dove ci sono le tombe dei ragazzi del Grande Torino è sempre un'esperienza molto toccante, non è stato possibile farlo negli anni scorsi a causa della pandemia e sono contento si sia tornati a questa tradizione. E' difficile aggiungere qualcosa sul Grande Torino, sappiamo tutti che era una squadra straordinaria che ha battuto ogni record, ed ha saputo anche risollevare l'animo degli italiani in un momento molto difficile. Era una squadra amata da tutti gli italiani".