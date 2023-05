Cairo: “Oggi ricordiamo gli uomini del Grande Torino. Legame coi tifosi? Fortissimo”

Il Presidente granata al Cimitero Monumentale: "Noi siamo qui non per fare paragoni, ma per ricordare intanto degli uomini che sono mancati in età molto giovane e uomini che hanno fatto la storia del calcio"

Redazione Toro News

A rendere omaggio al Grande Torino nel giorno del 74esimo anniversario della Tragedia di Superga è stato anche Urbano Cairo, che al Cimitero Monumentale ha parlato di quello che hanno rappresentato e continuano a rappresentare gli Invincibili. Di seguito le sue parole.

Quanto ci si può avvicinare a quell'esempio dato dagli Invincibili? "Stiamo parlando di vette assolutamente straordinarie. Noi siamo qui non per fare paragoni, ma per ricordare intanto degli uomini che sono mancati in età molto giovane e uomini che hanno fatto la storia del calcio. Li hanno definiti Invincibili per questo motivo. Ricordiamo anche che la Nazionale italiana schierò dieci giocatori del Torino ai tempi del Grande Torino e un undicesimo, sono stati un qualcosa di unico. L'esempio che loro hanno dato deve rimanere negli occhi e nelle menti di tutti ed essere la guida. Però la cosa importante oggi è ricordare le persone, persone che ci hanno lasciato troppo giovani ma hanno fatto qualcosa di così importante che 74 anni dopo siamo ancora qui a ricordarli"

Oggi viene intitolato il Parco Valentino Mazzola. Può essere un passo verso quel famoso 'quartiere granata' di cui si parla da tempo? "Certamente l'intitolazione del giardino intitolato a Mazzola è una grande cosa, molto bella. E' intitolato a lui in quanto rappresentante e anima di una grande squadra. Su di lui ci sono talmente tante storie e leggende incredibili, me le raccontava mia mamma quando ero piccolo. Mia mamma era del '33, quindi quando il Grande Torino si schiantò a Superga aveva 16 anni si ricordava tutto e di Mazzola. Mi raccontò di quando fece il provino senza scarpe, a piedi nudi, perché non voleva rovinare l'unico paio di scarpe che aveva. E' una cosa bella quella che ha fatto la città di Torino, ne sono molto orgoglioso. Con la città ci sono interlocuzioni aperte, se ci sono possibilità saremo presenti per fare qualcosa di buono"

Quanto è orgoglioso di Alessandro Buongiorno, cresciuto nel suo Toro e che proprio alla viglia di questo 4 maggio ha segnato il suo primo gol in Serie A con la Samp? “Moltissimo, perché è un ragazzo veramente straordinario dal punto di vista personale, umano. È un ragazzo che ha fatto le cose giuste, ha studiato giocando a calcio. Si impegna non soltanto giocando a calcio ma anche nella vita. È un ragazzo molto speciale, molto disponibile, buono. È cresciuto con noi da quando era piccolino nei piccoli amici e il fatto di avere lui che legge i nomi del Grande Torino sia una cosa molto bella e sarà molto emozionante per lui e per me che lo conosco da tantissimo, che l’ho visto esordire in Serie A e che mi ricordo anche che quando esordì in A contro l’Udinese si fece male e io ero molto arrabbiato di questo perché avevamo la finale di Coppa Italia con la Primavera contro il Milan e lui non ha potuto giocare. Ma vincemmo lo stesso (risata, ndr)”.

Oggi ci sono le porte aperte al Fila, più tardi ci sarà l’abbraccio con i tifosi a Superga. Quanto è forte il legame tra il Torino e i tifosi? “Fortissimo. Il fatto del Fila aperto è una bellissima cosa che a me fa molto piacere perché è molto bello poter avere questo contatto costante con i tifosi che sono un grande sprono per i nostri ragazzi che trasmettono veramente quella che è la storia e la tradizione ad alcuni ragazzi che magari non la conoscono bene. La vicinanza è molto importante, come l’apertura del Filadelfia e lo stretto contatto che c’è con i tifosi”.

Cosa può dirci sul momento del Torino dopo la vittoria contro la Sampdoria? “Direi bene. Mi sembra una buona vittoria. Un ottimo primo tempo, potevamo fare più di un gol, e un secondo tempo dove abbiamo gestito. Pellegri si è scusato e ha fatto bene, sono quelle cose che uno a volte magari fa in un momento di esaltazione, ma bisogna aver rispetto di chi non se la passa bene e di chi sta comunque lottando.

Schuurs ha fatto una grandissima stagione. Cosa pensa di lui? Il suo futuro può essere a lungo al Torino? “Schuurs è stata una grandissima intuizione di Vagnati che lo ha visto, lo ha cercato e lo ha convinto a venire. Bravo Juric che lo ha allenato bene in questo anno. Schuurs è un ragazzo veramente straordinario, perbene e con qualità importanti. Mi ha colpito in tutto il campionato, ma in particolare a Roma contro la Lazio quando faceva lanci di quaranta metri con un piede educatissimo di un centrocampista. Io sono molto contento di averlo con noi e andiamo avanti con Schuurs”

Resterà Schuurs? “Sono ben lieto che rimanga al Toro. L’obiettivo è tenerlo, assolutamente sì. Vediamo come andranno le cose, ma se lui rimane con noi sono veramente felice”

***articolo in aggiornamento***