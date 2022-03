Cairo: “San Siro è speciale. Casini? Non l’ho votato, ma lo aiuterò”

Sul nuovo Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: "Non l'ho votato, ma sono a disposizione per aiutarlo"

A margine della presentazione della Telepass Milano Marathon, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha detto la sua circa la possibilità che lo stadio San Siro venga abbattuto. Queste sono state le sue parole: "Da milanese che è andato molte volte allo stadio non sono per l'abbattimento di San Siro. E' un impianto che deve essere preservato e tutelato, ma mi rendo conto delle esigenze di Inter e Milan di avere uno stadio nuovo. Per quello che mi riguarda, ci sono legato come tutti i bambini che negli anni '60 e '70 andavano allo stadio. San Siro è un qualcosa di speciale".