Cairo su Instagram: “Come ho potuto perdere Lucca? Chiedetelo a Bava…”

Sotto un post Instagram il presidente del Torino ha punzecchiato il suo ex responsabile del settore giovanile

Urbano Cairo manda una stilettata che non passa inosservata all'ex responsabile del settore giovanile Massimo Bava. Sotto una foto postata dal presidente granata in cui è ritratto insieme al comico Massimo Boldi, suo amico da tempo, un tifoso ha posto una domanda relativa a Lorenzo Lucca, l'attaccante che era di proprietà del Torino oggi oggetto dei desideri di molte squadre dopo un grande avvio di campionato in Serie B al Pisa. Il classe 2000 nato a Moncalieri fu ceduto per un prezzo simbolico nel gennaio del 2020 al Palermo. Cairo ha addossato tutte le colpe al suo ex dirigente, che allora ricopriva il ruolo di direttore sportivo. "Egregio presidente, come ha potuto perdere Lucca?", è stata la domanda di un tifoso. "Chiedilo a Massimo Bava", la risposta del numero uno granata. Come noto, il rapporto tra il Torino FC e l'ex dirigente è terminato lo scorso 1° luglio, quando Bava è stato destituito dal ruolo di responsabile del settore giovanile.