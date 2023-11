Cairo: “Toro fallito, la cosa peggiore che potesse accadere”

Urbano Cairo ha affrontato i problemi economici del calcio, intervenendo direttamente dal palco del DLA Piper Sport Forum, in svolgimento a San Siro. "Ho preso il Toro dal fallimento, non si era iscritto al campionato nel 2005 ed era la cosa peggiore che potesse accadere - spiega il presidente del club granata - . Prendendo una società in quelle condizioni ho dovuto rifare tutto da capo. Ho imparato che il tema dei ricavi è molto importante, il calcio italiano ha davvero un grande potenziale e oggi molti fondi sono interessati perché è quello che ha prezzi più bassi rispetto al reale potenziale che ha". Urbano Cairo affronta poi anche il tema dei diritti tv: "La vendita dei diritti tv in Italia ha garantito una somma discreta, ma ora bisogna contrastare la pirateria come fanno in Spagna. E l'unico modo per riuscirci è applicare la legge che c'è - sostiene il presidente di Rcs MediaGroup - . Il potenziale di crescita maggiore della Serie A è nei diritti esteri: la Spagna ricava 900 milioni, l'Inghilterra è a 2 miliardi, noi a 300-350 milioni. Come capite, è notevolissimo il gap che ci divide da queste due leghe. E poi è necessario rinnovare gli stadi per aumentare i ricavi - continua Cairo - : solo poche squadre di A hanno impianti di proprietà e quindi non si può che migliorare in questo aspetto. Ciò premesso, anche in Premier League, dove arrivano 4 miliardi l'anno dai diritti tv domestici ed esteri, ci sono società importanti che perdono soldi. Come può succedere? Ci sono i procuratori con le loro richieste e i giocatori più richiesti che vogliono più soldi - risponde il presidente del Torino - . Aumentare i ricavi è dunque importante, ma è necessario anche un controllo dei costi". Urbano Cairo infine introduce l'argomento e, per lui, possibile soluzione del Salary Cap: "Dovrebbe essere europeo - sostiene il presidente del club granata - . D’altra parte, una lega importante come la NBA ci è riuscita in maniera intelligente: se superi un certo livello di spese devi dare un contributo condiviso tra gli altri club e questo è un modo giusto. Corretto guardare ai ricavi, ma importante è tenere sotto controllo i costi, serve rendere sostenibile l’attività e poi pensare a tutto il resto", conclude Cairo.