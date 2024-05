Cairo: “Vagnati rinnoverà. Juric? I contratti ad un certo punto finiscono…”

A margine dell'inaugurazione del campo 3 del Robaldo ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo : "Oggi è come se fosse la prima pietra, in realtà inauguriamo il primo campo con i bambini che giocheranno. Poi avremo altri 3 campi. La cosa bella è che il 15 dicembre avevamo promesso che il 4 maggio avremmo avuto un camp su quale poter giocare e abbiamo mantenuto la promessa. Sono contento che ci sia il sindaco con noi che inaugura con me questo primo campo".

Il patron granata ha dichiarato: "Il settore giovanile per noi è sempre stato molto importante, lo era moltissimo negli anni ottanta-novanta e ha prodotto campioni notevoli. Anche noi siamo ritornati ad avere un settore giovanile che ha avuto buoni risultati: abbiamo vinto un campionato, vinto una Coppa Italia, due Supercoppe e poi ha prodotto tanti giovani calciatori dove il nostro Buongiorno è un po' l'emblema di questo settore giovanile che è tornato a sfornare giocatori forti. Tanti altri magari non hanno avuto lo stesso successo di Buongiorno ma certamente hanno fatto buone cose".

Cairo poi continua: "Cosa è mancato per fare il salto di qualità? Non lo so, dovete chiederlo ad altri. Io credo che sia il Toro più forte dei miei 18 anni. Noi abbiamo da una parte tenuto tutti i migliori giocatori, venduto Singo perchè andava a scadenza, abbiamo acquistato giocatori importanti che hanno dato contributi notevoli come Zapata, Bellanova, l'anno scorso Ilic che è stato un investimento molto importante, abbiamo tenuto Sanabria e Ricci, Tameze ha dato un bel contributo. Io credo che questo sia un Toro forte. L'ha detto anche Ventura che è uno che capisce di calcio più di me".