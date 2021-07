Calciomercato Torino, dalla Spagna: “Il Betis pensa a Lyanco”

La squadra di Manuel Pellegrini militante nella Liga spagnola ha messo gli occhi sul difensore granata: il punto

Il Betis è sulle tracce di Lyanco. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo diariodesevilla.es, il centrale granata sarebbe finito nel mirino della squadra di Siviglia che è alla ricerca di un difensore: il Torino avrebbe aperto alla cessione. Il tecnico del Betis Manuel Pellegrini ha chiesto alla società un rinforzo in difesa e il ds Antonio Cordón - dopo aver negoziato con Fabián Balbuena o Luiz Felipe e sondato giocatori come Rugani, Maksimovic e Musacchio - avrebbe pensato proprio al profilo di Lyanco. Il Betis non può ancora acquistare nuovi giocatori finché non ci saranno delle uscite, come spiegato dallo stesso ds Cordón: "Dobbiamo aspettare di conoscere i margini che La Liga ci autorizza per eventuali cessioni, perché fino a quando ciò non accadrà non possiamo puntare ai nostri obiettivi. Abbiamo ancora un mese e io penso che sarà molto divertente". "Vorremmo rafforzare alcune posizioni - ha detto il presidente del Betis Ángel Haro - ma le limitazioni devono essere prese in considerazione. Fino a quando non verrà pubblicato un comunicato ufficiale, non possiamo acquistare nuovi giocatori". Al momento quindi la trattativa con il Torino per Lyanco è in attesa di ulteriori sviluppi.