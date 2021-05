Calciomercato Torino, piace Vuskovic: profilo possibile per la difesa del futuro

Il Torino negli ultimi giorni si è visto proporre un profilo giovane per la difesa: si tratta di Mario Vuskovic

Il mercato non dorme mai, nemmeno quando le squadre sono ancora impegnate nella volata salvezza. Il Torino, dunque, negli ultimi giorni si è visto proporre un profilo giovane per la difesa: si tratta di Mario Vuskovic, difensore classe 2001 dell’Hajduk Spalato e della Croazia Under 21 che intermediari stanno proponendo da mesi al mercato italiano. Il club granata si era visto offrire il ragazzo già a fine gennaio ma la permanenza di Nkoulou ha bloccato sul nascere ogni discorso. Il profilo però intriga il Torino e negli ultimi giorni sono stati riavviati i contatti.

Vuskovic piace, anche perché in ottica futura la difesa potrebbe subire un restyling importante. Nkoulou è a fine contratto, Bremer ha molto mercato in Inghilterra e potrebbe partire in caso di offerta importante. Il club granata quindi potrebbe decidere di anticipo bloccando il giovane croato. Al momento nulla di concluso o vicino a concludersi: un po’ per il costo del cartellino del giocatore, che potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni, un po’ per il fatto che il Torino è ancora impegnato anima e corpo nella missione-salvezza. Difficile che discorsi di mercato vengano accelerati a stretto giro di posta. Tuttavia, Vuskovic piace: la pista è da tenere d’occhio per il futuro.