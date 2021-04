Cartellone contro Cairo in centro città: “Rivogliamo il Toro com’era”

Continua la campagna contro il proprietario del Torino da parte del gruppo: "Resistenti granata"

"Da oggi, il nuovo Mupi che ci farà comodo anche durante la partenza del Giro, visto che si trova in piazza Solferino angolo via Lascaris, ovvero in pieno centro città (vicino a dove il Toro fu fondato nel 1906)", scrive in un post Facebook il gruppo "Resistenti granata" che da qualche mese sta portando avanti una campagna sia attraverso mezzo stampa ma anche con cartelloni contro il presidente del Torino Urbano Cairo. Il post è accompagnato con l'hashtag #restituisciilToro. Un messaggio chiaro verso l'attuale proprietario del club granata da parte del gruppo che nel cuore del capoluogo piemontese cerca di portare avanti le proprie istanze. Il cartellone recita: "Una società che non attrae i tifosi è destinata al declino. Rivogliamo il Toro com'era. "