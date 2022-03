Caso Belotti-Ranocchia, tutti i giornali concordi: “Errore chiaro, rigore netto”

I quotidiano odierni mai come oggi sono tutti concordi nel giudizio dell'azione che ha portato al fallo da rigore di Ranocchia non sanzionato

Mai come oggi i quotidiani italiani sono tutti concordi nel giudizio di un caso da moviola dopo una partita del Torino. La formazione granata nel match di ieri contro l'Inter si è vista negare un rigore solare a detta di tutti. Come analizzato, non è la prima volta che il Toro subisce dei torti arbitrali nelle ultime partite e in questa stagione i punti persi per queste situazioni cominciano ad essere parecchi. I quotidiani odierni sembrano essere tutti della stessa opinione riguardo il fallo commesso da Ranocchia ai danni di Belotti in area di rigore al minuto 36 del primo tempo.

LE OPINIONI - La Gazzetta dello Sport parla di "errore enorme" e afferma che il direttore di gara Guida e l'arbitro al VAR Massa saranno inevitabilmente fermati dopo questa svista. Sul proprio sito aggiunge anche che il protocollo VAR è carta straccia. La domanda che si pone la rosea è come mai l'arbitro non sia stato richiamato dalla sala VAR per un on field review dato che l'errore è evidente. Il Corriere di Torino giudica pessimo l'arbitraggio dei fischietti designati per questo match: "con il silenzio assenso del VAR si nega un penalty solare". Tuttosport critica anch'esso l'operato della squadra arbitrale definendo questa situazione una "beffa atroce e scandalosa". Sulle pagine del quotidiano piemontese si legge che Guida ha negato un rigore assurdo al Toro che ha portato persino il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati a protestare nel postpartita. Infine anche La Stampa non è da meno titolando "VARgogna" e ricordando come su questo risultato di pareggio pesi molto il clamoroso rigore negato a Belotti da arbitro e tecnologia.