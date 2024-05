Caso pullman, Cairo sui social: “Episodio inaccettabile, ecco cosa faremo”

Tiene banco in casa Torino la vicenda relativa al caso degli insulti dal pullman verso i tifosi a Superga il 4 maggio. Luca Gemello aveva pubblicato un video dove inquadrava il tifo granata, ma in sottofondo nel filmato si è sentita la frase "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato", seguita poi da insulti. Non è bastata certo la cancellazione del video per evitare le polemiche. Il club del Torino ha aperto un'indagine interna. I colpevoli verranno sanzionati, ma al momento non è prevista nessuna presa di posizione pubblica da parte del club. Inoltre non saranno menzionati i nomi dei giocatori coinvolti.