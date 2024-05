“Sono gli stessi che fischiavano”: dal pullman del Toro commenti contro i tifosi

Da qualche ora sta girando sui social un video registrato ieri dall'interno del pullman del Torino. In occasione del 4 maggio i tifosi granata e la squadra si sono recati come ogni anno a Superga per la celebrazione degli Invincibili. Anche gli atleti granata hanno seguito la cerimonia ed è proprio da uno di loro che è stato girato un video, che nelle ultime ore è diventato virale. La ripresa mostra un giocatore che dall'interno del pullman filma i tifosi che incitano e acclamano l'arrivo del bus contente la squadra. Il video è stato pubblicato da Luca Gemello (il cui intento era positivo, ossia quello di celebrare la giornata e mostrare il gran tifo granata), per poi essere stato prontamente rimosso poco dopo. "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato" è la frase che si sente pronunciare da una voce in sottofondo nel file multimediale. L'affermazione è seguita da un "sisi" e da altre parole difficili da decifrare all'interno del video. La rimozione immediata della registrazione non è bastata ad impedirne la diffusione nei social. Numerosi tifosi ora si stanno indignando per le parole pronunciate dalla squadra, che soprattuto in un giorno che dovrebbe unire l'intero mondo granata nel ricordo del Grande Torino, risultano assolutamente inappropriate. A seguire il link contenente il video.