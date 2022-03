I conti col passato di Juric: con l’Inter per scacciare i paragoni con un anno fa

Un filotto di sette gare consecutive senza successi manca dalla scorsa stagione: per il Toro tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sei

Ivan Juric sta facendo i conti con il periodo più difficile da quando siede sulla panchina granata. Dopo una prima parte di stagione andata in archivio tra alti e bassi ma con un bilancio pur sempre positivo, nell'ultimo mese e mezzo la squadra si è imbattuta in una crisi di risultati. Dopo la vittoria in casa della Sampdoria del 15 gennaio, che aveva portato i granata a ridosso della zona Europa, il Toro non è più riuscito a strappare i tre punti nelle sei gare successive: tre pareggi e tre sconfitte per gli uomini di Juric.

IL FILOTTO - Ad aprire il ciclo senza successi è stato il pareggio beffa contro il Sassuolo, gara che sembrerebbe aver lasciato strascichi tra i granata, come del resto ha voluto sottolineare il tecnico stesso. Dopo la sosta il Toro ha infatti stentato con Udinese e Venezia, uscendo con zero punti da un doppio confronto sulla carta non insormontabile. Quindi la squadra ha pareggiato il derby con una prestazione decisamente convincente, prima di cadere in casa contro il Cagliari pagando a caro prezzo brutte disattenzioni. A Bologna nell'ultimo turno la squadra si è riscoperta solida in difesa, ma non è riuscita a ritrovare una vittoria che manca ormai dal quindici gennaio. La crisi di risultati ha riportato il Toro nella parte destra della classifica, portando addirittura Juric a parlare di salvezza ancora da raggiungere.

SCORSA STAGIONE - Il vantaggio sulla zona calda è ben più che rassicurante per i granata, a +12 sul Venezia terzultimo e con undici partite ancora a disposizione per centrare quei sei punti che ancora mancano per quota quaranta. Ma in questo momento Juric ha bisogno di ritrovare al più presto i tre punti per dare un segnale di svolta e scacciare i paragoni con il recente passato. Attualmente sono sei le gare consecutive di campionato in cui il Toro non è riuscito a vincere: l'ultimo ad imbattersi in un simile filotto è stato Giampaolo nel dicembre 2020 (l'attuale tecnico della Samp arrivò ad otto). Non capita invece dal febbraio 2021 di imbattersi in una striscia così lunga di partite senza vittorie: un anno fa furono sette. Il rendimento complessivo del Toro attuale non ha niente a che vedere con quello della scorsa stagione, ma contro l'Inter Juric andrà alla ricerca di un successo anche per scacciare i paragoni con il Toro del recente passato e riprendere a guardare al futuro con ottimismo.