Coppa Italia, le pagelle di Sampdoria-Torino 2-1: chi gioca poco fa capire perchè

Termina Sampdoria-Torino, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. I granata abbandonano la competizione al termine di una prova piuttosto incolore: finisce 2-1 per i blucerchiati. Rimane l'amaro in bocca ai granata, ma sicuramente Juric ha pensato soprattutto alla partita di campionato successiva col Verona.

Per quanto riguarda i singoli, non c'è alcun granata che spicchi in particolare modo. Si salvano Linetty e Mandragora, per il resto fioccano le insufficienze. Le seconde linee deludono quasi tutti, ma anche chi ha calcio e qualità nelle corde come Brekalo e Ansaldi latita.