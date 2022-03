Milinkovic-Savic, ora anche Juric riflette: “Ho fiducia, ma valuteremo tutto”

Dopo un girone d'andata nel complesso positivo, il portiere non si è ancora riscattato dopo il rientro horror di Genova

Alberto Giulini

Per la prima volta, dopo la gara contro il Cagliari, Juric ha aperto a valutazioni su Milinkovic-Savic. Il portiere non è chiaramente la causa principale della sconfitta granata, ma in casa Toro quella del portiere è una questione di primo piano da oltre un mese e Vanja è sempre più al centro delle critiche, il che sicuramente non lo aiuta a recuperare la serenità vista nel girone di andata. E se fino ad ora il tecnico aveva sempre speso buonissime parole, dopo la gara di domenica ha aperto per la prima volta ad alcune valutazioni su un possibile cambio tra i pali. "Penso che per essere un portiere debuttante stia facendo una buona stagione, poi valuteremo tutto. Sei partite negative da parte sua? Mi sembrano di meno, ma si valuterà tutto".

SOTTO ESAME - Nessuna accusa da parte del tecnico, che per la prima volta da inizio stagione ha però aperto esplicitamente a valutazioni sul portiere che in estate ha raccolto l'eredità di Sirigu. Vanja sarà dunque sotto esame, anche se Juric ha voluto ancora una volta esprimere un giudizio positivo sul gigante serbo. "Io ho fiducia perché ha fatto molto bene fino ad un certo punto, in certe partite ci ha dato una grande mano. Si valuta un po' tutto: come si allena, come si comporta... In generale Vanja durante la settimana non mi dà la sensazione di avere dei problemi, finora non ho mai avuto dubbi su chi dovesse essere il primo portiere. Ha fatto degli errori, ma non tutti quelli che state elencando voi" ha spiegato il tecnico a caldo dopo la gara contro il Cagliari, ribadendo che a suo avviso alcune critiche mosse al portiere sono eccessive.

GLI ERRORI - Detto ancora una volta che la sconfitta con i sardi non è maturata per errori grossolani del portiere, va anche detto che effettivamente il tiro di Deiola che ha determinato l'1-2 non è apparso imparabile. Nel contesto di un calo generale della squadra, le sbavature di Vanja ci hanno messo del loro. Se nel girone d'andata il bilancio è stato positivo al netto di un paio di imprecisioni, lo stesso non si può dire del ritorno. Dopo il Covid contratto a inizio gennaio, Milinkovic-Savic ha vissuto un rientro da incubo a Genova contro la Sampdoria e da quel momento non si è ancora riscattato. Pesano su tutti i gravi errori di Udine ed il gol subìto sul suo palo nel derby, segnale di un giocatore che nell'ultimo mese e mezzo ha perso le sicurezze acquisite nel girone d'andata. Inevitabile quindi che si giunga ad una serie di valutazioni, come Juric stesso ha ammesso pur sottolineando ancora una volta il giudizio nel complesso positivo.