Cristian Ansaldi, l’esterno granata compie oggi 35 anni

Spegne oggi 35 candeline uno dei giocatori più importanti del Torino degli ultimi anni

Nato a Rosario, in Argentina, il 20 settembre 1986, Cristian Ansaldi veste la maglia del Torino dall'estate del 2017, in particolare dal 31 agosto, giorno nel quale fu raggiunto l'accordo per il trasferimento dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto, che sarebbe scattato al momento del raggiungimento delle 40 presenze in granata (esercitato nel 2019). In questi anni, l'attuale numero 15 si è dimostrato uno dei giocatori più importanti della rosa, soprattutto per via delle ottime prestazioni da esterno del centrocampo a 5. In questa posizione infatti, l'argentino da sempre rende al meglio, dato che può sfruttare la sua abilità nell'usare entrambi i piedi: il mancino per puntare il fondo del campo e cercare il cross, il destro per rientrare e pennellare traversoni perfetti sulle teste degli attaccanti granata, come visto nell'occasione del gol di Sanabria con la Salernitana. All'alba dei 35 anni Ansaldi è un elemento fondamentale del Torino e uno dei granata più amati dai tifosi.