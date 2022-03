Da Belotti un’apertura al rinnovo: ecco perché la permanenza conviene a tutti

Titolare e amato incondizionatamente, ma non solo: anche il Gallo ha buoni motivi per restare a Torino

Alberto Giulini

Per la prima volta, dopo la partita di Genova, Andrea Belotti si è sbilanciato più del solito sul futuro e sul possibile rinnovo di contratto con il Toro. Se il Gallo ha ancora una volta ribadito di voler aspettare la fine della stagione per prendere una decisione, ha al tempo stesso aperto ad una possibile permanenza in granata. “Io ho sempre dato un mio spiraglio, per me sarà una decisione importante che andrà fatta nel modo corretto. Voglio capire le ambizioni e gli obiettivi” ha spiegato molto chiaramente il capitano.

PERCHÉ RESTARE - Parole importanti, che arrivano dal diretto interessato e dimostrano come la permanenza di Belotti a Torino non sia affatto da escludere a prescindere. Per rinnovare il Gallo vorrà legittimamente valutare le ambizioni e gli obiettivi della società, ma non mancano anche altri elementi che potrebbero orientare la scelta del giocatore. Primo tra tutti l'amore incondizionato della tifoseria, che non gli ha mai fatto mancare affetto e sostegno nemmeno nei momenti più difficili. Anche nel corso di questa stagione, con il giocatore fuori per infortunio, non sono comunque mancati i cori dello stadio per il capitano granata. A questo si aggiunga anche una maglia da titolare pressoché certe, che finirebbe per agevolare anche il mettersi in mostra in ottica nazionale. Ed in caso di rinnovo non va dimenticato l'aspetto economico: all'orizzonte ci sarebbe un aumento d'ingaggio al momento della firma del nuovo accordo. Non mancano dunque le motivazioni per restare a Torino, dove Belotti sarebbe protagonista e diventerebbe sempre più bandiera del club.

PARLARE CON I GOL - A prescindere dalla sua futura decisione, il Gallo sarà chiamato ad un gran finale di stagione. Da ormai un anno a questa parte Belotti non è più riuscito ad essere protagonista come aveva abituato nelle scorse stagioni, quando il suo strapotere fisico era un vero e proprio incubo per tutte le difese avversarie. Tra il Covid la scorsa stagione e qualche problema fisico di troppo nel girone d'andata di quella attuale, il capitano granata ha dovuto trascorrere diverso tempo in infermeria e fisiologicamente non ha ritrovato la miglior brillantezza. Il rientro dopo l'ultimo infortunio è stato più felice con i gol segnati a Juve e Cagliari, ma non si è ancora rivisto del tutto quel Belotti che faceva impazzire le difese avversarie. Come detto gli infortuni non lo hanno sicuramente agevolato, ma ora che sta finalmente ritrovando continuità il Gallo dovrà dimostrare sul campo di poter continuare ad essere ancora protagonista.

FRONTE SOCIETARIO - Dal canto suo anche la società sarà chiamata ad una valutazione importante su quanto convenga investire sulla conferma del suo capitano. Se da un lato si potrebbe obiettare che i granata hanno raccolto più punti con Sanabria che presenta caratteristiche diverse, dall'altro c'è il valore assoluto di Belotti. Per quanto l'ultimo anno sia stato meno felice, il Gallo resta comunque uno dei centravanti più importante del panorama italiano, è un giocatore della Nazionale ed ha numeri importanti che parlano per lui. Va in questa direzione l'importante offerta per il rinnovo presentata in estate dal Toro, che si spinse oltre i tre milioni netti per convincere il numero nove a firmare. Uno sforzo economico ampiamente giustificabile, dato che per sostituire il Gallo servirebbero infatti ancora più soldi tra spesa per il cartellino ed ingaggio: un giocatore come Belotti non si potrebbe mica sostituire con un semplice giovane di belle speranze o un qualsiasi attaccante. I discorsi per il rinnovo saranno in ogni caso rinviati al termine della stagione, ma le motivazioni per proseguire insieme non mancano ad entrambe le parti in causa.