Da Ibiza alla Sardegna: così le vacanze dei calciatori del Torino

E' tempo di vacanze per i giocatori del Torino che non sono impegnati con le rispettive nazionali. Il 23 maggio è terminato il campionato con un pareggio contro il Benevento e adesso alcuni dei calciatori granata si stanno godendo le vacanze, che sicuramente sono più lunghe rispetto a quanto accadde nell'estate 2020: il campionato finì ad agosto e ci furono solo due settimane tra una stagione e l'altra. Quest'anno, invece, per chi non è con la Nazionale c'è molto più tempo per riposare: il via della stagione 2021/2022 è infatti fissato per il 6 luglio.