Torino 2021/22: raduno il 6 luglio, Santa Cristina in Val Gardena in pole per il ritiro

Una settimana al Fila, poi si va in Val Gardenia per il ritiro

Ufficializzato l'allenatore, per il Torino è ora il momento di definire date e programmi della preparazione per la prossima stagione; il primo impegno ufficiale sarà un match di Coppa Italia intorno a Ferragosto, poi la Serie A inizierà il weekend del 21-22 agosto.

Il ritiro pre-campionato vero e proprio si dovrebbe poi svolgere a partire dal 13 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, meta dove si allenò la scorsa estate il Verona guidato da Ivan Juric. Questa appare come una soluzione probabile, sebbene manchi ancora l'ufficialità. Il Torino infatti sta definendo in questi giorni il programma ufficiale comprendente anche le amichevoli, che salvo sorprese potranno essere svolte solo contro club professionistici per la questione Covid.