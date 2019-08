Debrecen-Torino 1-4, Herczeg: “Loro troppo forti, contenti lo stesso”

–

nostro inviato a Debrecen (Ungheria)

Il tecnico del Debrecen, Andras Herczeg, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Torino (1-4), che ha decretato l’eliminazione della squadra ungherese dall’Europa League. Ecco le sue parole.

“Noi abbiamo provato a fare una partita offensiva, ma come ci siamo spinti in avanti il Torino è sempre stato bravo a colpirci in contropiede. Siamo felici, abbiamo segnato un bel goal davanti ai nostri 15.000 tifosi; come ho spiegato tante volte sono contento coi giocatori, ed i tifosi uscendo dallo stadio devono essere sereni con la squadra. Trujic e Garba hanno giocato molto bene oggi, questa partita ci ha insegnato tanto sull’1 contro 1 e sul possesso palla, che dobbiamo aumentare.”

Il confronto contro il Torino è comunque costruttivo per il Debrecen: “Speriamo di avere più gare di alto livello, come contro il Torino, utili per crescere”

Su un possibile rigore su Garba, il mister è netto: “No comment”.

Su cosa spera lascerà la gara contro il Torino, Herczeg dice: “Speriamo che questa febbre del calcio continui anche in campionato; vogliamo continuare ad esprimere il nostro gioco perché noi giochiamo tutte le partite per vincere”.