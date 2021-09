Derby di Torino, lunedì 27 settembre parte la vendita libera: le info

Tutte le info su prezzi, modalità di vendita e di accesso. Curva Maratona riservata ai possessori di Fidelity Card

SETTORI E PREZZI - La vendita libera non riguarderà la Curva Primavera, riservata solo ai tifosi granata in possesso di Fidelity Card. Sarà possibile invece acquistare i biglietti per gli altri settori. I prezzi oscillano a seconda del posto che si intende acquistare: 45 euro in Curva Maratona, 60 in Distinti Granata, 70 in Tribuna Granata, 130 in Poltroncine Granata, 300 in Tribuna Grande Torino. I bambini inferiori a 6 anni entrano gratis, per gli Under 16 sconti fino al 50%,