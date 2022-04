Diritti Tv, Toro al decimo posto per ricavi. Ecco quanto dovrebbe incassare

La classifica dei club di Serie A per diritti tv: l'Inter è la società che dovrebbe incassare di più, Venezia e Salernitana di meno

TORINO - Stando a questa stima, nelle casse del Torino a fine anno dovrebbero entrare 38,2 milioni di euro, così suddivisi: 23,5 per la parte uguale per tutti, 4,8 per il posizionamento in classifica nel campionato 21/22, 3,5 per ciò che concerne gli ultimi 5 anni, 2,8 per la storia del club e 3,5 per ciò che concerne la parte relativa alla presenza dei tifosi allo stadio.