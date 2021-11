Disegni in cambio delle maglie: Belotti e Sanabria realizzano il sogno di due tifosi

Bel gesto dei due attaccanti granata, che hanno consegnato le maglie a due piccoli tifosi che le chiedevano in cambio dei loro disegni

Il sogno di due piccoli tifosi granata è diventato realtà. Samuele e Leonardo, durante la partita contro l'Udinese, hanno esposto uno striscione rivolto ad Andrea Belotti e Antonio Sanabria: le maglie dei due attaccanti del Toro in cambio dei disegni realizzati dai due ragazzini. La richiesta è stata accolta, e ora Samuele e Leonardo potranno sfoggiare le casacche dei loro beniamini: una serata che sicuramente non dimenticheranno facilmente. E sui social i due esibiscono proprio la casacca granata con tanto di ringraziamento dei genitori: "Grazie di cuore a Sanabria e Belotti che prima di essere giocatori sono due grandi signori per aver reso felici e insonni Samuele e Leonardo!!!".