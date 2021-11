Due mesi dopo, oltre l’80% dei lettori promuove il mercato del Torino

Ieri vi abbiamo chiesto di dirci che voto dareste al mercato estivo del Torino: ecco i risultati del sondaggio

Nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto, a due mesi di distanza dalla fine del calciomercato estivo, di valutare le mosse di mercato del Torino, chiuso in bellezza con gli arrivi di Zima, Praet e Brekalo, che si sono aggiunti a Pjaca e Pobega. Per il 39.67% dei votanti l'operato del Direttore sportivo Vagnati è da considerarsi buono (292 voti su 736 totali), mentre per il 38.72% (285 voti) è sufficiente; 99 lo hanno votato insufficiente, mentre 32 gravemente insufficiente; chiudono i 28 che lo hanno ritenuto ottimo. Pertanto, percentuali alla mano, oltre l'80% reputa quanto meno sufficiente l'operato del Torino sul mercato, mentre soltanto il 20% scarso dà un voto sotto il 6.