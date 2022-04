È un Toro “brutto” ma vincente a Salerno

Torna Controcorrente di Gino Strippoli: "I granata con il cinismo di un rigore abbattono la Salernitana"

Gino Strippoli

Era importante vincere contro l’ultima in classifica, la Salernitana, e i granata di Juric hanno compiuto la missione che li porta ad una salvezza automatica con molte giornate di anticipo. Non era semplice espugnare l’Arechi, non solo per il tifo accesso dei salernitani ma anche perché la squadra di Davide Nicola in casa arrivava da risultati positivi che avevano dato delle piccole speranze di poter lottare per una salvezza comunque difficile. Ma lo stesso ds Sabatini, prima della partita contro il Toro, lo aveva dichiarato.

D’altronde l’impegno messo in campo dalla Salernitana è stato massimo con contrasti duri ma sempre leali (4 gli ammoniti tra i granata e un rosso per Fazio, più due teste rotte tra i granata), ecco perché il Toro ha dovuto battagliare non poco per vincere la partita. Il gol che finalmente arriva su calcio di rigore, il primo di stagione, con tutta la suspense del caso. Infatti, secondo la regola che il Toro si cerca da solo le difficoltà più lontane, ecco che il penalty battuto da Belotti, sotto una marea di fischi, vien parato da Sepe con buona prontezza di riflessi. Buon per il Toro che il Var riscontra l’entrata in area di Gyomber prima della battuta per cui il “Gallo” si ripresenta sul dischetto e questa volta spiazza il portiere. Diciamo che per una volta il Var concede la vittoria ai granata.

Primo rigore e poi Var per gentile concessione tutto a tinte granata cose da non credere, visto l’andamento per tutto il campionato.

La vittoria dei granata è meritata per il cinismo dimostrato ma anche un Belotti che ha sfiorato la doppietta con un tiro che però ha centrato il palo. In quanto al gioco espresso i granata hanno sofferto molto e solo un grande Berisha, che ha sfoderato una grande prestazione, ha impedito a Djuric e company di gonfiare la rete. La sua parata su Ederson è da vero portiere.

Adesso il Toro ha ben 38 punti, uno solo in più dello scorso anno ma con solo più otto partite da giocare può giocarsele con tranquillità.

Belotti e compagni dopo la sonora sconfitta contro il Genoa dovevano dimostrare carattere e lo hanno fatto vincendo una partita che con l’estetica del calcio non ha nulla a che vedere ma era importante vincere per togliersi le scorie di dosso di squadra che perde con le squadre che lottano per la salvezza. Quindi ironicamente dopo Udinese, Cagliari, Genoa e Venezia finalmente il Toro ha trovato i tre punti fuori casa e contro una squadra che sta per retrocedere.

Onore alla Salernitana e a Davide Nicola per il dinamismo messo in campo dai giocatori e per la sua voglia di non arrendersi ad una retrocessione che aleggia ormai da tempo.