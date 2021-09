Ecuador-Paraguay 2-0: 90 minuti di panchina per Sanabria

Sconfitta negli ultimi sette minuti per la Nazionale dell'attaccante granata, che non ha preso parte alla gara

Antonio Sanabria osserva dalla panchina la sconfitta del suo Paraguay contro l'Ecuador. La selezione paraguaiana però è andata incontro ad una pesante sconfitta contro l'Ecuador, perdendo 2-0. I gol decisivi sono arrivati al minuto numero 88 da parte di Felix Torres e poi ancora al 95' con il timbro di Michael Estrada. Questa sconfitta pesa per l'Uruguay che aveva la possibilità di entrare nelle prime quattro squadre sudamericane nella classifica delle qualificazioni al Mondiale in Qatar, ma si trova inchiodata invece a 7 punti in sesta posizione.

SANABRIA - Purtroppo per il giocatore del Torino Antonio Sanabria sono stati 95 minuti di sofferenza dalla panchina: il giocatore non ha avuto neanche un minimo spazio durante il match. Sanabria, che in estate ha saltato la Copa America per scelta personale, è tornato tra le fila della sua nazionale ma il ct Berizzo gli ha preferito altri giocatori. L'attaccante si prepara per la prossima sfida, contro la Colombia che si disputerà lunedì. Sarà uno scontro diretto tra la quinta e la sesta in classifica e Sanabria - dopo la sconfitta della scorsa notte - potrebbe candidarsi anche per un posto da titolare per provare a vincere questa sfida.