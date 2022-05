Empoli-Torino 1-3, due rigori e due rossi: Belotti, tris da 10° posto

Triplice fischio al Castellani

LA CRONACA - Diverse novità nella formazione del Toro, dove sono addirittura sette i cambi rispetto alla squadra vista in campo mercoledì nel recupero contro l'Atalanta. Tra i pali torna Berisha, in difesa spicca invece l'assenza di Bremer (acciaccato ma presente in panchina). Buongiorno vince il ballottaggio con Zima e si piazza al centro della difesa, con Djidji a destra e Rodriguez a sinistra. In mezzo al campo la novità è Pobega, che supera la concorrenza di Ricci e Mandragora per il posto al fianco di Lukic. Sulla fascia sinistra torna Vojvoda dopo la panchina di Bergamo, a destra c'è nuovamente Singo. Dopo l'ottima prova con l'Atalanta conferma dal 1' per Praet, con Brekalo che - complice anche l'assenza di Pjaca - ritrova una maglia da titolare sulla trequarti. A guidare l'attacco c'è invece Pellegri, alla prima da titolare in maglia granata. Andreazzoli risponde invece con Verre e Di Francesco a supporto di Pinamonti. L'Empoli parte con un'aggressione molto alta che però non coglie i granata impreparati. La prima occasione del Toro porta la firma di Pellegri, che sradica palla a Luperto ma trova la chiusura di Vicario in uscita bassa. Quindi è Pobega a sfiorare il palo con un sinistro dal limite dell’area. Al 28’ arriva un giallo più che discutibile per Lukic, che era diffidato e dovrà dunque saltare la gara contro il Napoli. La decisione di Cosso porta alle proteste di Juric, ammonito anche lui. Con il passare dei minuti vengono fuori anche gli uomini di Andreazzoli, che si fanno vedere con più insistenza nella metà campo granata ma senza mai creare particolari problemi dalle parti di Berisha. Al 41’ ci prova Asllani da fuori, ma senza inquadrare lo specchio.

SECONDO TEMPO - Al rientro dagli spogliatoi si gioca subito il primo cambio Juric: spazio ad Ansaldi sulla sinistra al posto di Vojvoda, anche ammonito. La prima occasione della ripresa è per l’Empoli con una punizione dal limite, ma Asllani calcia alto sopra la traversa. Al 52’ i padroni di casa hanno un’occasione colossale con Pinamonti, che a tu per tu con Berisha non inquadra lo specchio al termine di un contropiede con i granata scoperti. È il preludio al vantaggio dei toscani che arriva tre minuti più tardi con Zurkowski, che lascia partire il sinistro dai venti metri e sorprende un colpevole Berisha con una conclusione non particolarmente angolata. Quindi i toscani restano in dieci per l’ultima mezzora: Verre entra con il piede a martello sulla caviglia di Pellegri, dopo aver rivisto le immagini al Var Cosso estrae il cartellino rosso. Andreazzoli corre dunque ai ripari inserendo Benassi per Di Francesco, riorganizzando i suoi con un 4-4-1. Al 69’ arriva un triplo cambio per Juric: fuori Pellegri, Lukic e Singo, in campo Belotti, Ricci e Seck, con Praet spostato sulla corsia di destra a tutta fascia. Proprio da uno spunto del belga si libera al tiro Ansaldi che calcia sul braccio di Stojanovic: Cosso non ci pensa due volte e indica il dischetto. Si incarica della battuta Belotti, che calcia forte ad incrociare: Vicario intuisce ma non può nulla, è 1-1. Forti anche dell’uomo in più i granata si spingono in avanti alla ricerca del gol vittoria. All’83’ Stojanovic la prende nuovamente con la mano in area, bloccando una conclusione di Ricci diretta in porta. Cosso viene richiamato al Var: secondo rigore per il Toro, secondo giallo per l’autore del fallo ed Empoli in nove per il finale di gara. Dal dischetto si presenta nuovamente Belotti, che non cambia angolo e completa la rimonta granata. Andreazzoli si gioca il tutto per tutto inserendo La Mantia per Zurkowski. Scattano quindi sei minuti di recupero e l’Empoli protesta per un presunto contatto in area tra Berisha e il nuovo entrato, per il direttore di gara non c’è nulla. Quindi è Belotti ad involarsi in contropiede, mancando però l’appuntamento con la tripletta da ottima posizione complice anche una spinta di Viti. Al 94’ Seck prova a servire il Gallo da ottima posizione, ma l’Empoli si salva. La tripletta di Belotti arriva comunque al 96’, quando il capitano granata servito da Brekalo non sbaglia e fa 100 gol in Serie A con il Toro. Si chiude dunque con un successo per gli uomini di Juric, che sfatando il tabù Castellani si portano al decimo posto in classifica.