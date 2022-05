Empoli-Torino, perché sì e perché no: i granata possono superare il Sassuolo

Per quanto interessante dal punto di vista delle proposte degli allenatori, la partita tra Empoli e Torino non ha molto da dire al campionato. I granata, vincendo, potrebbero approfittare della debacle del Sassuolo (6-1 contro il Napoli) per scavalcarlo al decimo posto, mentre l'Empoli ha interrotto, proprio contro il Napoli, un digiuno di vittorie che durava da mesi e vuole proseguire su questa striscia. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento al match, analizziamo i temi principali nel 'perché sì e perché no': due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversario di turno, in questo caso l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.