eSerie A, il Toro esce ai playoff su Fifa: granata sconfitti da Inter e Parma

Niente finali scudetto: il Toro guidato da Zakinho_Fifa si ferma al primo turno del "loser bracket"

Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura del Toro nel campionato di eSerie A su Fifa . I granata, partiti ai playoff dal tabellone dei vincenti, non sono riusciti a staccare uno degli otto pass per le finali che assegneranno il primo scudetto virtuale.

TRA I VINCENTI - Il terzo posto della fase a gironi ha consentito ai granata di partire dal tabellone dei vincenti. Il Toro, guidato da Zakinho_Fifa, ha avuto però la peggio nel doppio confronto con l' Inter . I nerazzurri di MNeto77 hanno vinto 3-0 la gara d'andata, assicurandosi il passaggio del turno nonostante la sconfitta al ritorno (2-1). Una beffa per i granata, molto convincenti sul piano del gioco ma troppo poco concreti sotto porta. La formula del torneo ha comunque consentito di tornare in gioco sul versante opposto del tabellone, quello riservato ai perdenti.

L'ELIMINAZIONE - Al loser bracket, il Toro ha dovuto fare i conti con il Parma, che ha dominato in lungo e in largo il doppio confronto. Il primo tempo dell'andata, concluso sul 3-0 per i ducali di AmpereMks, è stato di fatto decisivo. I ducali hanno potuto infatti gestire il possesso senza particolari pressioni, chiudendo il doppio confronto sul 4-0. Una beffa per i granata, partiti con buone aspettative e spesso convincenti sul piano del gioco, ma i risultati sono arrivati col contagocce. Il Toro potrà giocarsi ancora le sue carte nel torneo di Pes: martedì prossimo i granata partiranno dal secondo turno per giocarsi l'accesso alle finali.