eSports, il Toro è campione d’Italia: superato in finale il Venezia

I granata, guidati da Obrun2002, si aggiudicano la seconda edizione della eSerieA

Nella serata di oggi, mercoledì 13 aprile, sono andati in scena gli ultimi atti di una stagione partita diversi mesi fa. Dopo aver staccato il pass per le Final Eight, Obrun ha dovuto fare i conti con Empoli e Sassuolo, superate entrambe in gare molto combattute. Quindi la sfida al Venezia ha messo in palio il trofeo, alzato al cielo al termine di una finale al cardiopalma. Ed ora il Toro può quindi festeggiare una vittoria assolutamente meritata.