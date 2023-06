Euro U21, Pellegri e Ricci sfidano la Svizzera: la seconda è una gara già decisiva

Dopo la sconfitta contro la Francia rimediata all'esordio (in mezzo a mille polemiche) , per l'Italia Under 21 è già tempo di concentrarsi sulla prossima partita. Gli azzurrini di Paolo Nicolato questa sera alle ore 18 sfideranno la Svizzera nella seconda giornata del gruppo D in questo Europeo di categoria. Si tratta già di una sfida da dentro o fuori perché non sono ammessi altri errori in virtù del fatto che la selezione elvetica ha vinto 2-1 la prima partita contro la Norvegia. L'Italia deve quindi vincere contro la Svizzera per agganciarla in classifica e giocarsi il passaggio del turno nella terza ed ultima giornata.

Pellegri cerca continuità dopo il gol alla Francia, Ricci vuole continuare ad impressionare

La partita d'esordio in questo Europeo U21 del 2023 è stata sfortunata per l'Italia, vittima anche di errori arbitrali. Pietro Pellegri però in quel match è riuscito a trovare il gol grazie ad un colpo di testa nel primo tempo. Una rete che permette al centravanti del Torino di ricandidarsi in maniera forte per una maglia da titolare anche quest'oggi contro la Svizzera. L'ex Milan e Genoa, dopo una stagione sfortunata e ricca di infortuni, ha infatti bisogno di trovare continuità e giocare al meglio per arrivare dopo le vacanze in ritiro con il Toro al massimo della fiducia. Come lui anche Samuele Ricci ha chance di giocare dal primo minuto contro la formazione elvetica, il regista granata è uno dei pezzi pregiati di questa Nazionale U21 e contro la Francia lo ha dimostrato con una prestazione solida. Oltre a loro due potrebbe essere un'occasione utile per i tifosi del Toro per vedere anche Raoul Bellanova. L'esterno di proprietà del Cagliari è un obiettivo di mercato di Vagnati e potrebbe essere un rinforzo per la batteria degli esterni di Juric nel prossimo campionato.