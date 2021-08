Le reazioni dei tifosi granata dopo la sconfitta contro la Viola

Il Torino perde anche la seconda partita stagionale. Contro la Fiorentina finisce 2-1 per la Viola. I tifosi del Toro sui social sfogano tutta la loro delusione dopo la seconda sconfitta di fila in questa Serie A, che non è iniziata per il verso giusto.