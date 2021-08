Fiorentina-Torino, i precedenti: i granata non vincono al Franchi in Serie A dal ‘76

Le sfide tra granata e viola al Franchi: una tradizione negativa per la squadra piemontese

Gualtiero Lasala

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Atalanta, il Torino si butta sulla seconda sfida di campionato prima della sosta per le Nazionali sabato alle 20:45. L'obiettivo dei granata di Juric è quello di arrivare alla pausa evitando gli zero punti in classifica, che soprattutto moralmente metterebbero in salita il percorso del Toro. Il prossimo step porta il nome della Fiorentina, storicamente un avversario ostico per i colori granata, in particolare allo stadio Artemio Franchi di Firenze. In 90 precedenti in terra Toscana, il Toro ha collezionato 15 vittorie, 33 pareggi e addirittura 42 sconfitte.

ULTIMO SUCCESSO - Per trovare il Torino vincente a Firenze contro la Viola in campionato bisogna tornare molto indietro con gli orologi. Era l'anno 1976, il Toro era fresco della vittoria del campionato e coglieva un importante successo di misura sul campo avversario. Il match comincia lentamente, con le squadre che si studiano e cercano di non sbagliare. È il Torino a trovare il gol del vantaggio con il solito Graziani, che al 78' - dopo l'ingresso di Garritano - riesce a realizzare la rete che decide la partita, regalando i tre punti ai granata.

ULTIMO PRECEDENTE - Tornando invece all'anno scorso, la gara tra Fiorentina e Torino è stata la prima gara del campionato di Serie A del campionato 202/2021, nonché la partita di esordio di mister Marco Giampaolo sulla panchina granata. La sfida in sé non è stata particolarmente fortunata per il Toro, che è rimasto in partita per quasi tutti i 90 minuti, con Sirigu protagonista in un episodio per una parata fenomenale sulla linea di porta. Però la buona volontà della squadra di Giampaolo non è stata sufficiente: infatti fu Castrovilli, di nuovo al minuto 78, a decidere la gara in favore della Viola. Una doccia fredda per il Toro, che anche l'anno scorso è partito con una sconfitta di misura e zero punti dopo la prima giornata.